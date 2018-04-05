Альмагро: пока не знаю, когда смогу вернуться на корт

Испанский теннисист Николас Альмагро признался, что пока сроки его возвращения на корт остаются неизвестными. 32-летний теннисист восстанавливается после операции.

«Я до сих пор не знаю, когда мне разрешат вернуться. Мне нужно запастись терпением. Посмотрим, как всё будет складываться дальше», — цитирует Альмагро Ubitennis.

В 2017 году Альмагро перенёс две операции на колене. В августе он вернулся на корт и принял участие в пяти турнирах, но затем ему вновь пришлось обратиться к врачам. Повторно теннисист был прооперирован в декабре.

В настоящее время 13-кратный победитель турниров ATP занимает 188-ю строчку в рейтинге лучших теннисистов мира. Ранее ожидалось, что Альмагро сможет сыграть на турнире серии «Челленджер» в Аликанте (Испания).