Цириак: Федерер – самый великий игрок в истории, но он поступает нечестно

Бывший румынский теннисист Ион Цириак раскритиковал швейцарца Роджера Федерера. 78-летний Цириак считает, что Федерер должен участвовать в крупнейших турнирах, а не выбирать те, которые ему нравятся.

«Безусловно, Федерер – лучший теннисист в истории, но он ведёт себя неправильно. Я не думаю, что его подход является честным. Он выбирает турниры, в которых хочет участвовать. Такое невозможно представить в других видах спорта. Например, пилот Льюис Хэмилтон не может выбирать, в каких гонках Формулы-1 ему участвовать», — цитирует Цириака Sport Bild.

Ранее Федерер, являющийся второй ракеткой мира, сообщил, что он второй год подряд пропустит сезон на грунте. Швейцарец объяснил это необходимостью отдохнуть перед началом сезона турниров на траве.