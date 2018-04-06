Пуиг: думаю, сейчас я играю отлично. Довольна тем, как всё складывается

Пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг поделилась впечатлениями от победы над швейцаркой Стефани Фёгель во втором круге турнира в Монтеррее со счётом 6:4, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — венгерку Тимю Бабош.

«Я впервые играла здесь в вечерней сессии. Условия отличаются от тех, в которых мы играли раньше. Днём здесь очень жарко, отскок и состояние корта также другие. Но я осталась довольна проведённым матчем.

Думаю, сейчас я играю отлично. Довольна тем, как всё складывается. Матч с Бабош будет непростым, это точно. Мы обе любим выполнять мощные удары, так что игра получится увлекательной. Я хочу продолжать в том же духе и получать удовольствие от того, что делаю", — цитирует Пуиг официальный сайт тура.