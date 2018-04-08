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Бабош стала первой финалисткой турнира в Монтеррее, обыграв Викери

Бабош стала первой финалисткой турнира в Монтеррее, обыграв Викери
Теннис / WTA

Венгерская теннисистка Тимя Бабош стала первой финалисткой турнира в Монтеррее. В полуфинальном матче 4-я ракетка соревнований Бабош в трёх сетах обыграла Сачию Викери из США, посеянную под 7-м номером, со счётом 1:6, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 36 минут. Бабош 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Викери 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 2 брейка.

За титул Бабош поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) — Ана Богдан (Румыния, 6).

Монтеррей 2018. 1/2 финала
07 апреля 2018 года, суббота. 22:10 МСК
Тимя
Бабош
Сачия
Викери
1:6 6:2 6:2
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