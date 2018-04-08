Ноул: посмотрел матч КД Россия — Австрия, нынешний формат турнира менять нельзя

Победитель турнира «Большого шлема» в парном разряде австриец Юлиан Ноул считает, что нынешний формат Кубка Дэвиса должен остаться неизменным. С 2019 года матчи турнира будут проводиться в одном месте в течение недели.



«На протяжении выходных я смотрел матчи Кубка Дэвиса Россия – Австрия и Испания – Германия. Всё, что можно сказать: не меняйте нынешний формат турнира. Удивительные эмоции, сумасшедшая атмосфера – это моменты, которые игроки никогда не забудут. Об этом будут говорить в течение многих лет», — написал Ноул на своей странице в сети «Твиттер».



Сборная Австрии обыграла Россию в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса. Россияне 14-15 сентября сыграют с беларусами на своей площадке в матче за право сохранить прописку в первой региональной группе.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!