Бругера: Феррер и Кольшрайбер провели выдающийся матч

Капитан сборной Испании Серхи Бругера поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Кубка Дэвиса. В решающем поединке 1/4 финала Испания — Германия Давид Феррер обыграл в пяти сетах Филиппа Кольшрайбера – 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5. Матч продолжался 4 часа и 55 минут.



«Меня переполняют эмоции. Оба теннисиста провели выдающийся матч. Этот успех важен для Феррера, которого мы очень любим. Давид — один из потрясающих игроков, который заслуживал победы в таком поединке. На мой взгляд, оба теннисиста могли рассчитывать на успех. Кольшрайбер провёл один из лучших матчей в карьере. С точки зрения интенсивности, это был великолепный поединок», — цитирует Бругеру пресс-служба Кубка Дэвиса.



В полуфинале турнира испанцы встретятся со сборной Франции, которая является действующим победителем.