Кудрявцева завоевала титул в парном разряде на турнире в Чарльстоне

Россиянка Алла Кудрявцева одержала победу в парном разряде на турнире категории Premier в Чарльстоне (США). В решающем матче Кудрявцева победила в дуэте со словенкой Катариной Среботник испанку Хосе-Марию Мартинес-Санчес и словенку Андрею Клепач со счётом 6:3, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. На счету победительниц 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10, Кудрявцева и Среботник обошлись без эйсов. Клепач и Мартинес-Санчес выполнили 3 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и упустили 4 брейк-пойнта.



В решающем матче одиночного тура немка Юлия Гёргес (5) встретится с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (12).

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.