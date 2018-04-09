Блинкова стартовала с победы на турнире в Боготе

Российская теннисистка Анна Блинкова преодолела барьер первого круга на турнире категории International в Боготе (Колумбия), обыграв представительницу Колумбии Марию Осорио-Серрано со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Блинкова выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету южноамериканской теннисистки 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



Во втором круге Блинкова, занимающая 115-е место в рейтинге WTA, встретится с победительницей поединка Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) – Ана Богдан (Румыния, 7).

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