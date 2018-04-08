Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии

На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.

После недели Кубка Дэвиса, где сборные стелили в матчевых встречах самое разное покрытие, профессиональный тур окончательно переместился на грунт. У мужчин и женщин пройдёт по два небольших турнира – Хьюстон и Марракеш, а также Лугано и Богота.

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Турнир WTA/International. Лугано (Швейцария). Samsung Open Presented by Corner.

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 9-15 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 26.02.2018): Кристина Младенович (14), Светлана Кузнецова (WC), Элисе Мертенс (22), Карла Суарес-Наварро (27) Анетт Контавейт (28), Кики Бертенс (29), Михаэла Бузэрнеску (38), Ализе Корне (39), Александра Саснович (49).

Полный список участников.

Отказались от участия: Доминика Цибулкова (30), Сорана Кырстя (35), Тимя Бачински (42), Мария Саккари (59), Катерина Козлова (62), Анна-Лена Фридзам (SR).

Действующий победитель (Биль): Маркета Вондроушова.



Этот турнир WTA/International появился в прошлом году в Биле и проводился на харде. В нынешнем сезоне он переместился в другой швейцарский город – Лугано и сменил покрытие на грунтовое. Первой чемпионкой стала чешка Маркета Вондроушова, которая в этом году приехала защищать свой первый и единственный пока титул. Главной звездой турнира является Кристина Младенович. Получила от организаторов «уайлд-кард» россиянка Кузнецова, до этого не планировавшая ехать в Лугано. В планах у чемпионки «Ролан Гаррос»-2009 в качестве подготовки к розыгрышу-2018 четыре грунтовых турнира (Лугано, Стамбул, Мадрид и Рим).

Турнир WTA/International. Богота (Колумбия). Claro Open Colsanitas.



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 9-15 апреля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 26.02.2018): Магда Линетт (56), Татьяна Мария (57), Юханна Ларссон (75), Лара Арруабаррена (78), Вероника Сепеде-Ройг (82), Ана Богдан (86), Нао Хибино (90), Айла Томлянович (96), Евгения Родина (111), Анна Блинкова (134).

Полный список участников.

Отказались от участия: Дарья Касаткина (20), Беатрис Хаддад-Майя (60), Франческа Скьявоне (91), Сачия Викери (101), Эжени Бушар (115), Сара Эррани (125).

Действующий победитель: Франческа Скьявоне.



Турнир в Боготе проводится с 1998 года. Один раз до финала добиралась россиянка – Александра Панова (2012). Действующей чемпионкой является Франческа Скьявоне, которая в этом году отказалась защищать титул, хотя значилась в первоначальной заявке. Посев возглавили Татьяна Мария и Магда Линетт. Именно с Линетт в первом круге сыграет россиянка Евгения Родина. Ещё одна представительница России – Анна Блинкова – встретится с 16-летней колумбийкой Мария-Камилой Осорио-Серрано. Через квалификацию в основу пробиваются ещё две россиянки – Сизикова и Хромачёва.

Турнир ATP World Tour 250. Хьюстон (Техас, США). Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship.



Призовой фонд: $ 557 050.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 9-15 апреля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 26.02.2018): Джек Сок (10), Сэм Куэрри (11), Ник Кирьос (WC), Джон Иснер (19), Фернандо Вердаско (27), Стив Джонсон (47), Гидо Пелья (57), Теннис Сандгрен (58), Райан Харрисон (60).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (8), Чхун Хён (29), Фелисьяно Лопес (38), Джон Миллман (93), Жереми Шарди (97), Лукаш Лацко (101).

Действующий победитель: Стив Джонсон.

Соревнование разыгрывается с 1910 года и является последним грунтовым соревнованием ATP в США. Турнир сменил прописку в дюжине городов Америки, прежде чем в 1969 году, с началом Открытой эры в теннисе, получил статус Открытого чемпионата США на грунте среди мужчин. В новом месте, Индианаполисе, турнир обосновался на довольно продолжительное время – с 1969-го по 1987-й, а затем стал снова переезжать с места на место – Чарльстон (1988-1989), Киава-Айленд (1990), Шарлотт (1991-1993), Бирмингем, штат Алабама (1994), Пайнхёрст (1995-1996) и Орландо (1997-2000). В XXI веке турнир разыгрывается в одном месте – в Хьюстоне. Действующим чемпионом является Стив Джонсон, который получил в этом году 6-й номер посева. А возглавили сетку ещё два американца – Джон Иснер и Сэм Куэрри.

Турнир ATP World Tour 250. Марракеш (Марокко). Grand Prix Hassan II.

Призовой фонд: € 501 345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 9-15 апреля.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 26.02.2018): Альберт Рамос-Виньолас (22), Кайл Эдмунд (25), Филипп Кольшрайбер (33), Ришар Гаске (37), Робин Хасе (43), Бенуа Пэр (46), Александр Долгополов (48), Паоло Лоренци (53).

Полный список участников.

Отказались от участия: Дамир Джумхур (30), Филипп Краинович (34), Гаэль Монфис (35), Борна Чорич (50), Федерико Дельбонис (65).

Действующий победитель: Борна Чорич.

Гран-при Хасана Второго разыгрывался в Касабланке с 1984 года. Сначала турнир относился к серии «челленджер», а с 1990-го – ATP. С 2016-го соревнование переместилось в другой город Маррокко – Марракеш. В прошлом розыгрыше первенствовал хорват Борна Чорич, для которого это был первый и пока единственный титул в карьере, но защищать его в этом году он не приехал, поскольку на наделе перед турниром его сборная сражалась в четвертьфинале Кубка Дэвиса против команды Казахстана. Посев турнира возглавили Альберт Рамос-Виньолас и Кайл Эдмунд. В финал квалификации пробился россиянин Алексей Ватутин.