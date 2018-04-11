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Соболенко одолела Бузэрнеску и сыграет с Херцог на турнире в Лугано

Соболенко одолела Бузэрнеску и сыграет с Херцог на турнире в Лугано
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг турнира в Лугано, в трёх партиях обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску (7) со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Арина дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит со словенкой Полоной Херцог, которая в двух сетах победила представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 7:5, 6:0.

Лугано 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 12:00 МСК
Арина
Соболенко
Михаэла
Бузэрнеску
5:7 6:3 6:2
Лугано 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 12:40 МСК
Се
Шувэй
Полона
Херцог
5:7 0:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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