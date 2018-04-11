Соболенко одолела Бузэрнеску и сыграет с Херцог на турнире в Лугано

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг турнира в Лугано, в трёх партиях обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску (7) со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Арина дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит со словенкой Полоной Херцог, которая в двух сетах победила представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 7:5, 6:0.
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.