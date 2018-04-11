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Халеп и Кырстя сыграют за сборную Румынии в матче Кубка Федерации со Швейцарией

Халеп и Кырстя сыграют за сборную Румынии в матче Кубка Федерации со Швейцарией
Теннис / Кубок Федерации

Стал известен состав сборной Румынии на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со Швейцарией. Встреча состоится 21-22 апреля в Клуж-Напоке.

В состав сборной Румынии попали Симона Халеп, Сорана Кырстя, Ирина Бегу и Михаэла Бузарнеску. Ранее стало известно, что в заявку сборной Швейцарии вошли Тимя Бачински, Виктория Голубич и Жиль Тайхман.

На старте соревнований швейцарки проиграли команде Чехии со счётом 1-3, а румынки в матче Мировой группы II обыграли канадок со счётом 3-1.

Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.

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