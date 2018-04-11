Монфис снялся с турнира в Монте-Карло из-за травмы спины

Французский теннисист Гаэль Монфис не будет выступать на «Мастерсе» в Монте-Карло, информирует Tennis World USA.



31-летний уроженец Парижа пропустит соревнования из-за повреждения спины. Ранее он по той же причине снялся с турниров в Майами и Марракеше. Травма была получена спортсменом в Индиан-Уэллсе. Монфис приезжал на турнир в Монте-Карло десять раз. В 2016 году он проиграл в финале испанцу Рафаэлю Надалю, а годом ранее уступил в полуфинале чеху Томашу Бердыху.



Вместо Монфиса в основной сетке выступит другой француз – Жюльен Беннето.