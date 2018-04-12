Флипкенс и Мертенс победили Дзаламидзе и Кудерметову на старте турнира в Лугано

Бельгийки Кирстен Флипкенс и Элисе Мертенс (1) стали четвертьфиналистками турнира в Лугано (Швейцария), обыграв россиянок Нателу Дзаламидзе и Веронику Кудерметову. Первые сеяные уверенно взяли верх на чемпионском тай-брейке — 6:4, 4:6, [10:1].



Матч продолжался 1 час 28 минут. Флипкенс и Мертенс выполнили 1 подачу навылет и использовали 5 брейк-пойнтов из 11. Двойных ошибок у них не было. На счету Дзаламидзе и Кудерметовой 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Эйсов россиянки не сделали.



Следующими соперницами бельгиек станут либо швейцарки Виктория Голубич и Хиль Белен Тайхман, либо грузинка Оксана Калашникова и голландка Аранча Рус.

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