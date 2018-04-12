Младенович снялась с матча в Лугано из-за травмы спины в середине второго сета

Немка Тамара Корпач (Q) стала участницей второго раунда турнира в Лугано (Швейцария), пройдя француженку Кристину Младенович (1) — 7:6 (7:5), 3:2, отказ. Причиной снятия Младенович с игры стала травма спины. Непосредственно перед отказом Кристина сделала первый брейк в матче, отыгравшись со счёта 0:2, и тут же снова уступила свою подачу. Видеозапись концовки поединка можно посмотреть в «твиттере» WTA.



Теннисистки успели провести на корте 1 час 46 минут. Корпач ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 2 брейк-пойнта из 7. При этом у Тамары очень высокий показатель выигрыша с первой подачи — 87%. На счету Младенович 1 эйс, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Во втором круге Корпач сыграет с Катинкой фон Дайхман (Q) из Лихтенштейна, которая также на отказе (при счёте 7:6 (7:5), 2:3) прошла свою соперницу по первому раунду — немку Лауру Зигемунд.

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