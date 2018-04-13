Блинкова проиграла Богдан во втором круге турнира в Боготе

Россиянка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Боготе (Колумбия). Во втором круге россиянка проиграла румынке Ане Богдан, посеянной под седьмым номером, со счётом 6:1, 6:7 (8:10), 4:6.



Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты. Блинкова выполнила 6 подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету румынки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 17 упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Богдан встретится с представительницей Чили Даниэлой Сегель, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

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