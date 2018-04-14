Фритц победил Сока и вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

Американец Тейлор Фритц в четвертьфинале турнира АТР в Хьюстоне (США) встречался с соотечественником Джеком Соком (3) и победил в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Фритц, занимающий 72-е место в рейтинге АТР, реализовал 3 брейк-пойнта из 12, сделал 14 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Сок реализовал 2 брейк-пойнта из 7, дважды подал навылет и допустил 6 двойных ошибок.

В полуфинале соперником Тейлора Фритца станет победитель пары Джон Иснер (США, 1) — Стив Джонсон (США, 6).