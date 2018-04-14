355-я ракетка мира Андухар вышел в финал турнира в Марракеше

Испанский теннисист Пабло Андухар стал вторым финалистом турнира в Марракеше (Марокко) с призовым фондом, превышающим $ 500 тыс. В полуфинале испанец, 355-я ракетка мира, обыграл португальца Жоау Соузу — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Андухар выполнил один эйс и допустил лишь одну двойную ошибку. Испанец выиграл 4 брейк-поинта из 8.

В финале Андухар сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Представитель Великобритании в полуфинале обыграл фрацуза Ришара Гаске (6:3, 6:4).

Финальный матч состоится 15 апреля.