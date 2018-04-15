Видеообзор полуфинала турнира в Лугано Соболенко — Фёгель

Белоруска Арина Соболенко стала финалисткой турнира в Лугано (Швейцария), уверенно выиграв два матча за день — сначала у итальянки Камилы Джорджи (6:3, 6:0), затем у швейцарки Стефани Фёгель (6:4, 6:2).



Матч с Фёгель продлился 1 час 8 минут. Соболенко выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Фёгель 4 подачи навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



За титул Соболенко поборется с бельгийкой Элисе Мертенс, которая в субботу также выиграла два матча, но оба в трёх партиях: у Моны Бартель и Веры Лапко.



Посмотреть видеообзор матча Фёгель — Соболенко можно на «Чемпионате».

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