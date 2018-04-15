Флинк выиграла турнир в Казахстане

Россиянка Варвара Флинк в финале турнира серии ITF в Шымкенте с призовым фондом $ 15 тыс. победила Гозаль Айнитдинову (2) из Казахстана со счётом 6:0, 2:6, 6:0. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 44 минуты. 21-летняя москвичка, занимающая 621-е место в рейтинге WТА, реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, проиграв 3 гейма на своей подаче.

За свой успех Варвара Флинк получит 12 баллов. Её максимальной позицией в рейтинге была 216-я строчка, на которой она располагалась в январе 2017 года.