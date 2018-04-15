Краинович и Долгополов снялись с «Мастерс 1000» в Монте-Карло

Серб Филип Краинович снялся с турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло из-за повреждения левой ступни. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Поскольку Краинович отказался от выступления в Монте-Карло уже после публикации квалификационной сетки, его место в основной сетке займёт «лаки-лузер» — один из теннисистов, проигравших в последнем раунде отборочных соревнований.



Также на турнире не выступит украинец Александр Долгополов. В первом круге он должен был сыграть с британцем Кайлом Эдмундом.