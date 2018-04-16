Чилич собирается сыграть свадьбу 28 апреля

Хорват Марин Чилич планирует сыграть свадьбу менее чем через две недели — 28 апреля, в субботу. Чилич женится на Кристине Милкович, с которой обручился в прошлом году. Девушка работает психологом. Марин и Кристина находятся в отношениях больше восьми лет, а впервые встретились они в 2008 году, когда в Дубровнике проходил один из матчей Кубка Дэвиса. Именно в этом городе и состоится их свадьба.



«В основном планированием свадьбы занимается она, но и я вношу небольшой вклад. Это вещь, волноваться о которой приятно», — приводит слова Чилича Tennis World USA.

Посмотреть фото Марина с будущей женой можно в его «Инстаграме».