Коккинакис получил травму на турнире в Монте-Карло

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис получил травму колена в результате падения. Инцидент произошёл во время первого раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло в матче против россиянина Карена Хачанова (4:6, 5:7).

В Интернете уже появилось видео, на котором запечатлён Коккинакис, передвигающийся с помощью костылей. Судя по видео, теннисист повредил колено на левой ноге.

Спортсмен подтвердил информацию у себя в «твиттере», но не сообщил, сколько времени займёт восстановление. В последние годы спортсмен регулярно получал травмы. Ему делали операцию на плече. С 2016 по 2017 год он принял участие лишь в 11 турнирах.