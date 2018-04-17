Сеппи обыграл Эдмунда в первом круге «Мастерс-1000» в Монте-Карло

Итальянец Андреас Сеппи (Q) пробился во второй круг турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако), обыграв британца Кайла Эдмунда в трёх партиях — 6:3, 5:7, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Сеппи 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Эдмунда 8 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.



Следующим оппонентом Андреаса станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес (LL), заменивший в сетке своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (8) и вышедший во второй круг без игры.