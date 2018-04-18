Любичич: Хорватия может победить в КД-2018. С США можно сыграть на грунте

Хорват Иван Любичич, тренер швейцарца Роджера Федерера, оценил шансы соотечественников на победу в Кубке Дэвиса в 2018 году. В 2005-м Хорватия впервые завоевала Кубок Дэвиса, и тогда Любичич принял активное участие в успехе команды.

«Может ли Хорватия выиграть Кубок Дэвиса в этом году? Определённо. Полуфинал с США на своей площадке — отличный шанс стать финалистами. Мы ведём по личным встречам со счётом 4:0. Тем не менее просто не будет. Покрытие пока не выбрано, но, думаю, хорошим решением будет грунт, хотя в сентябре игрокам непросто перестроиться на него», — сказал Любичич в интервью Sky Sports Italia.