Гаске: упорно работаю каждый день и хочу вернуться наверх

Француз Ришар Гаске прокомментировал победу над своим соотечественником Жереми Шарди (Q) в первом раунде турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Также Ришар поделился ожиданиями от матча второго круга с аргентинцем Диего Шварцманом (10).



«Я не очень хорошо подавал, зато здорово действовал в длинных розыгрышах, особенно на важных очках. Мне нужны такие напряжённые матчи, чтобы выйти на свой лучший уровень. В любом случае я упорно работаю каждый день и хочу вернуться наверх.



Шварцман в последнее время добился серьёзного прогресса. Я жду очень тяжёлого, напряжённого матча, и отдам всё, чтобы победить», — приводит слова Гаске официальный сайт соревнований.