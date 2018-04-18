В 2020 году в «переходном туре» ITF не будут разыгрываться очки ATP

В прошлом году было объявлено о введении «переходного тура» ITF (Transition Tour). Теперь стали известны первые подробности нововведения.

Цель Международной федерации тенниса (ITF) – внедрить новые рейтинги для одиночных игроков и пар ATP к 2019 году. Согласно планам организации, к 2018 году рейтинг должен быть у 750 игроков, сообщает Tennis World USA.

В 2018 году по 35 очков ATP будет начисляться победителям турниров ITF «фьючерс» с призовыми фондами от $ 25 тыс. В 2019-м победители этих турниров, которые будут уже называться ITF Transition Tour 25 000 + H, станут получать только по 5 очков ATP. Три очка получит финалист и по одному – участники полуфиналов. При этом очки не будут предусматриваться в турнирах с призовыми фондами $ 15 тыс. А с 2020 года очков не будет во всех турнирах ITF.

В то же время в турнирах ITF начнут разыгрываться очки, которые пойдут в зачёт рейтинга «переходного тура».