Тим: предпочёл бы встретиться с Надалем на другой стадии

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) поделился ожиданиями от поединка с испанцем Рафаэлем Надалем (1) в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.



«Любой теннисист хочет обыграть Надаля на грунте. В предстоящем матче мне необходимо продемонстрировать все свои сильные стороны. Если я сделаю это, то смогу рассчитывать на победу. Всё довольно просто. Конечно, мне хотелось бы встретиться с ним позже, но жеребьёвка получилась не самой удачной», — цитирует Тима пресс-служба ATP.



В прошлом сезоне Тим обыграл Надаля на грунтовом турнире в Риме.