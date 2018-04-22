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Бушар обыграла Цуренко и вывела Канаду вперёд в матче Кубка Федерации с Украиной

Бушар обыграла Цуренко и вывела Канаду вперёд в матче Кубка Федерации с Украиной
Теннис / Кубок Федерации

Канадка Эжени Бушар обыграла украинку Лесю Цуренко в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Поединок, который прошёл в Монреале, завершился победой Бушар со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Бушар, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Цуренко, располагающейся на 41-й строчке в рейтинге, 8 двойных ошибок и 12 упущенных брейк-пойнтов, украинка обошлась без подач навылет.

Сборная Канады вышла вперёд в противостоянии – 2-1. В следующем поединке Бьянка Андрееску встретится с Катериной Бондаренко.

Кубок Федерации. Мировая группа II 2018. Плей-аут
22 апреля 2018 года, воскресенье. 19:10 МСК
Эжени
Бушар
Леся
Цуренко
4:6 6:2 7:6
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