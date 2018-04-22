Бушар обыграла Цуренко и вывела Канаду вперёд в матче Кубка Федерации с Украиной

Канадка Эжени Бушар обыграла украинку Лесю Цуренко в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Поединок, который прошёл в Монреале, завершился победой Бушар со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:5).



Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Бушар, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Цуренко, располагающейся на 41-й строчке в рейтинге, 8 двойных ошибок и 12 упущенных брейк-пойнтов, украинка обошлась без подач навылет.



Сборная Канады вышла вперёд в противостоянии – 2-1. В следующем поединке Бьянка Андрееску встретится с Катериной Бондаренко.