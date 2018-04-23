Состоялась свадьба Стива Джонсона

28-летний американец Стив Джонсон, две недели назад защитивший свой титул в одиночном разряде турнира категории ATP 250 в Хьюстоне, сыграл свадьбу. Женой Джонсона стала Кендалл Бэйтман, игравшая в волейбольной сборной в том же колледже, где учился Стив.



За карьеру Джонсон завоевал 3 титула ATP в одиночном разряде и 1 — в парном. Кроме того, в 2016 году вместе с Джеком Соком он стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. На турнирах «Большого шлема» его лучший результат — полуфинал US Open — 2016 в паре с другим соотечественником, Сэмом Куэрри.