Бенчич снялась с турниров в Праге, Мадриде и Риме

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич отказалась от участия в турнирах в Праге, Мадриде и Риме. Причиной отказа является травма пальца на ноге, сообщает Tennis.Life.

21-летняя Бенчич не выходила на корт после поражения от Елены Остапенко на турнире в Индиан-Уэллсе во втором раунде. Теннисистка после турнира сообщила, что сроки её восстановления пока неизвестны. Также Бенчич рассказала, что вокруг кости на пальце скапливается жидкость, вызывая болезненные ощущения.

При этом Бенчич сохраняет надежду принять участие в «Роллан Гарросе» в конце мая. В настоящее время швейцарка занимает 71-ю строчку в рейтинге WTA.