Вердаско, Чхун Хён и М. Брайан снялись с турнира в Барселоне

Испанец Фернандо Вердаско, кореец Чхун Хён и американец Майк Брайан отказались от участия в турнире категории «ATP500» в Барселоне (Испания). Теннисисты снялись с соревнований из-за травмы, сообщает пресс-служба организаторов в «Твиттере».

Место Вердаско займёт словак Йозеф Ковалик. Вместо Чхун Хёна и Доминика Тима в парном разряде выступят Джэймс Церретани и Гильермо-Гарсия Лопес. Братьев Брайан заменят Николас Джарри и Гидо Пелья.



Первые матчи второго круга на турнире в Барселоне состоятся уже сегодня, 24 апреля.