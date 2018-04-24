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Вердаско, Чхун Хён и М. Брайан снялись с турнира в Барселоне

Вердаско, Чхун Хён и М. Брайан снялись с турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанец Фернандо Вердаско, кореец Чхун Хён и американец Майк Брайан отказались от участия в турнире категории «ATP500» в Барселоне (Испания). Теннисисты снялись с соревнований из-за травмы, сообщает пресс-служба организаторов в «Твиттере».

Место Вердаско займёт словак Йозеф Ковалик. Вместо Чхун Хёна и Доминика Тима в парном разряде выступят Джэймс Церретани и Гильермо-Гарсия Лопес. Братьев Брайан заменят Николас Джарри и Гидо Пелья.

Первые матчи второго круга на турнире в Барселоне состоятся уже сегодня, 24 апреля.

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