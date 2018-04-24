Джокович может принять участие в турнире в Эшториле

Сербский теннисист Новак Джокович может сыграть на турнире в Эшториле (Португалия). Организаторы соревнований хотят выдать Джоковичу «уайлд-кард».

«Мы ведём переговоры с командой Джоковича. Посмотрим, что будет дальше. Его участие в нашем турнире будет зависеть от того, как он выступит в Барселоне», — цитирует турнирного директора Жоао Зилью Record.

Также турнирный директор отметил, что шансы на приезд Джоковича в Португалию вырастут, если он уступит на ранних стадиях в Барселоне. Первым соперником серба на турнире в Испании будет словак Мартин Клижан.