Димитров: если бы не теннис, стал бы автогонщиком

Пятая ракетка мира болгарин Григор Димитров во время выступления на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами ответил на несколько блиц-вопросов.

В частности, Григор сообщил, что если бы не стал теннисистом, то хотел бы сделать карьеру автогонщика. И признался, что перед матчами слушает песню Butterfly Effect Трэвиса Скотта, а также назвал любимым телешоу за последнее время сериал «Острые козырьки». Кроме того, Димитров хочет, чтобы его в кино сыграл Джонни Депп, а также не может представить свою жизнь без мороженного.

Посмотреть фото можно на официальной странице турнира в Майами в сети «Твиттер».