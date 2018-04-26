Тим примет участие в турнире в Гамбурге

Австрийский теннисист Доминик Тим стал первым игроком, подтвердившим участие в открытом чемпионате Германии по теннису в Гамбурге, сообщает Tennis World USA.

Тим лишь однажды принимал участие в этом турнире. В 2014 году он уступил Леонардо Майеру в третьем круге. С тех пор он вошёл в топ-10 рейтинга ATP, а также выиграл семь турниров на грунте.

Австриец охотно участвует в многочисленных турнирах, предпочитая играть как можно чаще. С 2014 по 2017 год он принял участие более чем в 100 турнирах ATP. Турнир в Гамбурге будет проходить с 21 по 29 июля.