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Кирьос: не исключаю, что в будущем стану работать с тренером

Кирьос: не исключаю, что в будущем стану работать с тренером
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос в честь своего 23-летия ответил на вопросы фанатов в «Твиттере». Спортсмен запустил хештег #AskNK и ответил на самые интересные сообщения.

Кирьос признался, что в будущем может нанять тренера. Теннисист не исключил, что в дальнейшем начнёт работать с кем-то из специалистов. Также Кирьос рассказал, что хотел бы принять участие в турнире в Роттердаме (Нидерланды). «Меня приглашали несколько раз, но в силу различных причин мне не удавалось сыграть. Надеюсь, что в 2019 году ситуация изменится», — написал Кирьос.

Кроме того австралиец ответил на вопрос, что важнее в теннисе, страсть или физическая готовность. «Ты можешь быть самым эмоциональным теннисистом в мире, который оставляет все силы на корте. Но если ты весишь 200 кг, то не сможешь даже выполнить разминку», — заключил спортсмен.

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