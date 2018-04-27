Марах одержал 350-ю победу в карьере в парном разряде

26 апреля австрийский теннисист Оливер Марах одержал свою 350-ю в карьере победу в парном разряде, сообщает официальный сайт тура. Он в дуэте с представителем Хорватии Мате Павичем одолел испанцев Роберто Карбальес-Баэну и Альберта Рамос-Виньоласа в первом круге турнира в Барселоне со счётом 6:2, 5:7, [13:11].

В четвертьфинале Марах и Павич, являющиеся действующими победителями Australian Open, должны были сыграть с испанцами Фелисьяно и Марком Лопесом, однако снялись с соревнований.

Турнир в Барселоне завершится 29 апреля.