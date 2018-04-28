Мельникова с победы стартовала в квалификации турнира в Праге

Россиянка Марина Мельникова в первом раунде квалификации турнира в Праге разгромила чешку Анету Кладивову (WC) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. 29-летняя уроженка Перми, занимающая 307-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила шесть двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и проиграла один гейм на подаче оппонентки.

За выход в финал отборочных соревнований Марина Мельникова поспорит либо с чешкой Мари Бузковой, либо со швейцаркой Патти Шнидер (6).