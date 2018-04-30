Сандгрен проиграл Тиафо в Эшториле, упустив три матчбола на приёме

Теннис Сандгрен потерпел поражение в американском дерби, уступив Фрэнсису Тиафо в первом круге турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия) в трёх партиях — 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). На тай-брейке второго сета Сандгрен вёл со счётом 5:3, а при 5:4 по геймам в решающем сете у него было три матчбола на приёме.



Поединок продолжался 2 часа 52 минуты. Тиафо дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Сандгрена 9 эйсов, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.



Следующим соперником Тиафо будет люксембуржец Жиль Мюллер (4).

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