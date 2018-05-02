Блинкова и Олару пробились в полуфинал турнира в Рабате в парном разряде

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Румынии Ралука Олару пробились в полуфинал турнира в Рабате в парном разряде. В четвертьфинале они одолели хорватку Дарию Юрак и австралийку Джессику Мур со счётом 7:5, 6:7 (5:7), [13:11]. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

За выход в финал соревнований Блинкова и Олару поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия) / Анна Смит (Великобритания) — Лизетт Кабрера (Австралия) / Яна Фетт (Хорватия). Турнир в Рабате завершится 5 мая.