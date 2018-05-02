Мюллер проиграл Тиафо во втором круге в Эшториле

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера и вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле (Португалия). 4-й номер посева потерпел поражение со счётом 4:6, 5:7.



Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 28-я ракетка мира выполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта. У Тиафо 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.



В четвертьфинале Тиафо встретится с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) – Симоне Болелли (Италия, Q).

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