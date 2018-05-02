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Мюллер проиграл Тиафо во втором круге в Эшториле

Мюллер проиграл Тиафо во втором круге в Эшториле
Теннис / ATP

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера и вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле (Португалия). 4-й номер посева потерпел поражение со счётом 4:6, 5:7.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 28-я ракетка мира выполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта. У Тиафо 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Тиафо встретится с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) – Симоне Болелли (Италия, Q).

Эшторил 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 20:10 МСК
Фрэнсис
Тиафо
Жиль
Мюллер
6:4 7:5
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