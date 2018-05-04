Феррер впервые за 16 лет пропустит турнир в Мадриде

Испанский теннисист Давид Феррер не примет участия в турнире в Мадриде. Ранее испанец участвовал в соревнованиях на протяжении 15 лет подряд. Впервые спортсмен дебютировал в Мадриде ещё в 2003 году. За это время он дважды доходил до полуфинала.

В нынешнем сезоне Феррер ещё не сыграл ни на одном турнире на грунте. 36-летний теннисист лишь принял участие в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против Германии. Он победил немца Филиппа Кольшрайбера и вывел испанцев в полуфинал. Матч продолжался 4 часа и 40 минут.

Также не примет участия в турнире и Жиль Мюллер, представляющий Люксембург. Он дебютировал в этих соревнованиях в 2015 году.

В результате Феррера и Мюллера в сетке турнира заменили Ян-Леннард Штруфф и Паоло Лоренцо.