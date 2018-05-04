Кольшрайбер обыграл Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Мюнхене. Шестая ракетка соревнований обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (2) со счётом 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Кольшрайбер выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта. На счету его соперника 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк.



В полуфинале Кольшрайбер, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, встретится либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с немцем Максимильяном Мартерером.

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