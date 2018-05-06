Халеп разгромила Макарову в первом круге турнира в Мадриде

Румынка Симона Халеп (1) разгромила россиянку Екатерину Макарову на старте турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 6:1, 6:0.



Поединок продолжался 51 минуту. Халеп дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Макаровой одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух. Эйсов у Екатерины не было.



Следующей соперницей действующей чемпионки соревнований и первой ракеткой мира станет либо бельгийка Элисе Мертенс, либо её соотечественница Элисон Ван Эйтванк.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.