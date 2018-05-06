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Халеп разгромила Макарову в первом круге турнира в Мадриде

Халеп разгромила Макарову в первом круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Румынка Симона Халеп (1) разгромила россиянку Екатерину Макарову на старте турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 6:1, 6:0.

Поединок продолжался 51 минуту. Халеп дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Макаровой одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух. Эйсов у Екатерины не было.

Следующей соперницей действующей чемпионки соревнований и первой ракеткой мира станет либо бельгийка Элисе Мертенс, либо её соотечественница Элисон Ван Эйтванк.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 14:00 МСК
Симона
Халеп
Екатерина
Макарова
6:1 6:0
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