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Дель Потро: я хорошо подготовился к турниру в Мадриде

Дель Потро: я хорошо подготовился к турниру в Мадриде
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился ожиданиями от старта турнира в Мадриде.

«Играя на грунте, вам необходимо сильнее бить по мячу, чтобы добиваться успеха. Иногда продолжительность матча переваливает за отметку в три часа. Это очень сложно с учётом травм, которые сопровождали меня по ходу всей карьеры. Думаю, теперь наступило время для того, чтобы снова сосредоточиться исключительно на игре. Я хорошо подготовился к турниру в Мадриде. Надеюсь, что мне удастся избежать травм до Открытого чемпионата Франции. С нетерпением жду старта травяного сезона.

Как бы там ни было, мне нравится турнир в Мадриде. Здесь созданы отличные условия. Мячи быстро отскакивают от покрытия. У игроков, обладающих сильной подачей, есть хорошие шансы на успех. Постараюсь воспользоваться своими лучшими качествами», — приводит слова дель Потро Ubitennis.

Первым соперником дель Потро будет либо француз Жюльен Беннето (LD), либо босниец Дамир Джумхур.

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