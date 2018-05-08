Дель Потро: прекрасно понимаю Джоковича, я и сам сталкивался с тяжёлыми травмами

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, комментируя возвращение серба Новака Джоковича на корт, рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты после травм.

«Я оказывался в таких же ситуациях, у меня были травмы. Это непросто, неприятно чувствовать болевые ощущения. Неприятно видеть, что ты опускаешься вниз в рейтинге ATP, ты чувствуешь себя не так, как раньше.

Я думаю, что несколько игроков могут вернуться на свой уровень после травм, что пойдёт на пользу теннису. Джокович – один из них, также отмечу Маррея и Вавринку. На самом деле не так много игроков, которым по силам возвращаться после тяжёлых травм», — цитирует дель Потро Tennis World USA.