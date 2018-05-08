Харрисон сыграет с Иснером во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Американец Райан Харрисон пробился во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, одержав победу над испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом (WC) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).



Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Харрисон выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Гарсия-Лопеса 2 подачи навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



Соперником Харрисона по матчу 1/16 финала станет его соотечественник Джон Иснер (7), в этом году ставший чемпионом «Мастерса» в Майами.