Гарсия победила Суарес-Наварро и может сыграть с Шараповой на турнире в Мадриде

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Мадриде под седьмым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Каролин трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в столице Испании Гарсия поспорит с победительницей поединка Мария Шарапова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды).