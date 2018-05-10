Халеп: Кар. Плишкова действовала здорово и в атаке, и в обороне

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) поделилась эмоциями после поражения от чешки Каролины Плишковой (6) со счётом 4:6, 3:6 в четвертьфинале турнира в Мадриде.



«Не считаю, что показала плохой теннис. К сожалению, мне не удалось проявить себя в решающие моменты поединка. Нужно отдать должное Плишковой – она действовала здорово и в атаке, и в обороне. Я бы сказала, что у неё контракт с линиями, поскольку все мячи с её половины попадали в площадку», — приводит слова Халеп WTA Insider.



За выход в финал соревнований в столице Испании Плишкова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Петра Квитова (Чехия, 10).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.