Дель Потро проиграл Лайовичу в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Мадриде. 4-я ракетка соревнований в напряжённой борьбе уступил представителю Сербии Душану Лайовичу (Q) со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (6:8).



Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Победитель исполнил 6 эйсов, избежал двойных ошибок и 2 раза взял чужую подачу. На счету шестой ракетки мира 6 подач навылет и 3 упущенных брейка, аргентинец избежал двойных ошибок.



В четвертьфинале Лайович, занимающий 95-е место в рейтинге ATP, встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (6), ранее обыгравшим немца Филиппа Кольшрайбера.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.