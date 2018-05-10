С. Уильямс выступит на турнире в Сан-Хосе, куда приедет Шарапова

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс выступит на турнире категории Premier в Сан-Хосе (США), информирует пресс-служба соревнований.



Ещё в прошлом году эти соревнования проводились в Стэнфорде, но организаторы не смогли договориться с местным университетом, предоставлявшим свои корты. В результате турнир переехал в Сан-Хосе, где также будет проводиться на университетских кортах.



«Я с нетерпением жду открытия летнего сезона, который выпадает на турнир, сменивший прописку. Эти соревнования играют немаловажную роль для женского тенниса. Должна сказать, что в Калифорнии отличная поддержка со стороны болельщиков», — сказала Уильямс.



Турнир в Сан-Хосе пройдёт с 30 июля по 5 августа. Помимо 36-летней спортсменки на него приедут экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, а также американки Мэдисон Кис и Коко Вандевей.

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